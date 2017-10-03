Предприниматель из России возглавил новую политическую партию на Кипре

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. Новая политическая партия "Я гражданин" появилась на Кипре, в ее создании активное участие приняли предприниматели из России, сообщил РИА Новости глава политической силы Алексей Волобоев.

Партия во вторник получила в МВД Кипра свидетельство о регистрации. Волобоев — выходец из России, он предприниматель, создатель радиостанции "Русская волна" (Russian Wave) в Лимасоле.

"Партия начала образовываться полгода назад. У истоков идеи находились российские бизнесмены с кипрским гражданством и греки-киприоты. К партии присоединилось много молодежи, представители интеллигенции", — рассказал Волобуев.

По его словам, нельзя говорить, что "Я гражданин" — русская партия. "Это кипрская партия, которая состоит из граждан Республики Кипр. В политсовете, действительно, большинство — русскоязычные, но это не только русские по национальности. У нас есть белорус по национальности, украинец и грек-киприот. Что это "русская партия" – такого нет, это подхватили кипрские средства массовой информации. Мы – киприоты", — сказал президент партии.

Он рассказал, что цели партии заключаются в решении проблем, с которыми сталкивается бизнес – коррупция, бюрократия, экология. "Цель нашей партии – заниматься проблемами, которыми другие политические партии сейчас не занимаются", — сказал Волобуев.

При этом он отметил, что партия намерена участвовать в выборах в ЕП и в кипрский парламент. "Если бы мы не хотели участвовать в выборах, мы бы не делали партию. Мы будем участвовать в выборах в Европарламент (в 2019 году), в выборах в парламент Кипра (в начале 2018 года)", — сказал глава партии.

По его словам, партия на выборах не хочет кооперироваться с другими политическими силами. "Мы считаем, что другие политпартии не совсем отражают действительность, которая на сегодняшний момент существует на Кипре. Мы отдельная самостоятельная партия", — сказал Волобоев.

В кипрском парламенте 56 мест, партия "Я гражданин" рассчитывает получить 5-6 мест. По словам Волобоева, для этого за партию должны проголосовать порядка 35 тысяч человек. "Это вполне возможно", — считает он.

"Мы в хорошее время приходим в политику. Очень много греков-киприотов недовольны всеми политическими партиями, которые действуют сейчас. У нас очень хорошие перспективы. Будет много интересного", — заключил Волобуев.