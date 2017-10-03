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Студенты заняли улицы Барселоны в день общенациональной забастовки

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (345)
17:1703.10.2017
(обновлено: 17:18 03.10.2017)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

БАРСЕЛОНА, 3 окт – РИА Новости. Десятки тысяч студентов заняли практически все центральные улицы каталонской столицы с лозунгом "Улицы всегда будут нашими!" в день общенациональной забастовки, которую проводят во вторник националистические организации и профсоюзы.

Столкновения у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Марти Фрадера
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После того, как на площади Университета состоялась массовая акция протеста, студенты отправились к административным зданиям города. Они митингуют перед зданием штаба Национальной полиции в Каталонии, на которую возлагают ответственность за применение жестких действий на ряде избирательных участков в день референдума. Часть студентов оттуда направилась к зданию каталонского парламента.

Скандирование "Независимость!" и "Улицы всегда будут нашими!" слышны по всему городу. Полиция в происходящее не вмешивается. Над центром, в районе площади Каталонии завис вертолет.

Некоторые студенты, правда, предпочитают пить пиво, сидя на проезжей части.

"Нас это не удивляет, мы уже такое видели", — говорит супружеская пара, приехавшая отдохнуть из Херсона. Из-за забастовки закрыты все музеи. "Мы хотели попасть в Парк Гуэль, он закрыт, сегодня все музеи закрыты. Хотели прокатиться на фуникулёре, но он тоже не работает. Ничего страшного, зато на историческое событие попали", — говорит Дмитрий.

Лиза из Старобельска учится в Барселоне в Автономном университете. Она говорит, что все ее однокурсники, которые родились в Барселоне, сейчас на улицах, а те, кто приехал из других испанских городов, на митинги не ходят. Она не понимает, "почему на улицах только молодежь".

Всеобщая забастовка в Барселоне, Испания. 3 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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"Пусть идут те, кто работает, это же они вынуждены платить налоги в общий испанский бюджет", — высказывает Лиза свое понимание происходящего сейчас в Каталонии. Она признается, что вопрос независимости Каталонии ее не интересует.

Эти "прогулки по городу" заблокировали движение во всем центре, магазины не работают, метро закрыто.

Третьего октября по всей Каталонии проходит "всеобщая забастовка", которую проводят националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея, а также региональные профсоюзные движения в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
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Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

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