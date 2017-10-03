Силовики выпустили около 14 мин за сутки, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики второй раз за вторник обстреляли район насосной станции Южно-Донбасского водопровода в самопровозглашенной Донецкой народной республике, выпущено 14 мин, заявил журналистам представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Ранее представитель ДНР в СЦКК заявил, что украинские силовики во вторник утром обстреляли насосную станцию Южно-Донбасского водопровода в Ясиноватском районе ДНР.

"Сегодня, 3 октября, в 15.40 (совпадает с мск) начался обстрел населенного пункта Васильевка. Огонь велся с населенного пункта Каменка, было выпущено 14 мин, из них три – калибром 120 миллиметров, 11 – 82 миллиметра, также применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Второй раз за сутки обстрелу подвергся район насосной станции Южно-Донбасского водопровода", — сказал представитель ДНР.

Южно-Донбасский водопровод подает воду из канала Северский Донец на десятки населенных пунктов Донбасса. По нему вода поступает на Великоанадольскую, Красноармейскую и Донецкую фильтровальные станции. За время боевых действий он неоднократно прекращал работу из-за повреждений, а также прекращения электроснабжения насосных станций.