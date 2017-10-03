МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Мужчина, читающий вслух Библию и проповедующий о "судном дне" и "загробной жизни", спровоцировал панику в лондонской электричке: пассажиры выходили из вагонов прямо на рельсы, не дождавшись станции. Об этом сообщает The Guardian.

Инцидент произошел в поезде, следовавшем из Шеппертона в Лондон-Ватерлоо (между ними примерно 50 минут пути — ред.).

Как сообщил один из очевидцев, 42-летний Иэн О'Салливан, в вагоне появился мужчина с рюкзаком, который начал зачитывать выдержки из Ветхого завета. Это произошло во время остановки поезда на красный свет светофора.

"Он довольно хорошо говорил и был спокоен, — вспоминает пассажир. — Он сказал: "леди и джентльмены, я хотел бы поговорить с вами кое-о-чем, и это кое-что — слово Божье, слово Иисуса Христа. Он здесь, чтобы излечить вас от грехов. Согласно Библии, гомосексуальность — это грех, и секс до свадьбы — это грех. Вам нужно покаяться"".

Panic on London train after man reads passages from the Bible https://t.co/9jBgWodL96 — Metro (@MetroUK) October 2, 2017

​По словам О'Салливана, он не увидел в этом мужчине никакой угрозы, однако другие люди стали "толкаться и пихаться", а один из пассажиров заявил ему, что он пугает людей. Многие отошли подальше от проповедника, кому-то удалось открыть дверь и выбраться на пути.

О'Салливан также отметил, что после этого к людям через громкую связь обратилась охрана, сопровождающая поезд, чтобы узнать, что заставило их прыгать на рельсы. В ответ одна женщина заявила, что в поезде находится мужчина, который сказал, что всех убьет. "Но все в вагоне заявили, что он никогда такого не говорил", — добавил О'Салливан.

Охрана пришла в вагон, обыскала сумку сконфузившегося проповедника, но нашла только бутылку с водой и книги.

По данным The Guardian, инцидент привел к задержкам в движении поездов в этом направлении.