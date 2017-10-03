Россияне не пострадали при стрельбе в Лас-Вегасе, сообщили в посольстве

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (113)

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017

ВАШИНГТОН, 3 окт – РИА Новости. Российских граждан среди пострадавших в результате стрельбы в Лас-Вегасе, по предварительным данным, нет, сообщило посольство РФ в США.

"По предварительным данным американских властей, российских граждан среди пострадавших в инциденте в Лас-Вегасе нет", — говорится в официальном Twitter посольства.

Ранее Ростуризм сообщил, что в Лас-Вегасе в данный момент находятся не более 50 самостоятельных российских туристов, организованных групп российских туристов нет.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, где присутствовали десятки тысяч людей. Жертвами стрелка, 64-летнего Стивена Пэддока, стали 59 человек, более 500 пострадали. Сам преступник погиб. Трагедия стала крупнейшим по количеству жертв случаем стрельбы в США.