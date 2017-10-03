Парламент Ирака поддержал прекращение финансовых операций с Курдистаном

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

Агитационные плакаты, призывающие прийти на участки и проголосовать на референдуме о независимости Иракского Курдистана от Багдада, в Эрбиле. Архивное фото

ЭРБИЛЬ, 3 окт — РИА Новости. Парламент Ирака во вторник проголосовал за приостановку всех финансовых операций с курдской автономией, в которой 25 сентября прошел референдум о независимости, об этом сообщает Агентство информации иракских медиа.

Проект решения, по данным СМИ, был внесен комитетом по финансовым делам иракского парламента.

Власти в Багдаде ранее уже предприняли ряд санкционных мер в отношении курдского региона. Среди них – решение Багдада приостановить международное авиасообщение с автономией, вступившее в силу в минувшую пятницу.

Решение Багдада о закрытии международного авиасообщения с курдской автономией последовало вслед за отказом регионального правительства передать под контроль федерального центра аэропорты, расположенные на территории Иракского Курдистана, после проведения в регионе референдума о независимости.

По данным высшей независимой комиссии по выборам и референдуму Курдистана, за независимость проголосовали 92,7% избирателей. Власти Ирака объявили референдум нелегитимным и подчеркнули, что не станут проводить переговоры с региональным правительством автономии по результатам голосования. Против проведения голосования выступили соседи Иракского Курдистана — Турция и Иран, а также США и ООН.