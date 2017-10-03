Умер бывший президент Ирака Джаляль Талабани, сообщили СМИ

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Лидер партии Патриотический союз Курдистана (ПСК), экс-президент Ирака Джаляль Талабани скончался на 84 году жизни, сообщает курдский телеканал Rudaw в Twitter.

"Лидер ПСК скончался в Германии в возрасте 83 лет", — говорится в сообщении телеканала. Отмечается, что в 2012 году он перенес инсульт.

Лидер Патриотического союза Курдистана Джаляль Талабани был президентом Ирака в 2005-2014 годах.

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