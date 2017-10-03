Вице-спикер Рады опубликовала версию проекта о реинтеграции Донбасса

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид заявила, что опубликовала в Facebook одну из версий законопроекта о реинтеграции Донбасса.

"Еще одна версия законопроекта о реинтеграции. Сейчас его будут обсуждать на так называемой минской платформе в парламенте. В минской платформе мы участия не принимаем, но проект закона изучаем и вас приглашаем. Некоторые разрушительные вещи убраны. Не уверена, что навсегда. Остались: легализация минских соглашений и необходимость их выполнения; объединенный оперативный штаб Донецкой и Луганской областей будет заниматься разрешениями на торговлю; применение вооруженных сил в мирное время и так далее", — написала Сыроид во вторник на своей странице в Facebook.

Текст документа содержит положение о продлении на год действия закона об особом статусе Донбасса, однако в опубликованной Сыроид версии этот пункт зачеркнут.

Согласно документу, в Донецкой и Луганской областях "оккупированными территориями" признаются неподконтрольная Киеву "сухопутная территория и ее внутренние воды в границах отдельных районов, городов, поселков и сел Донецкой и Луганской областей", внутренние морские воды и территориальное море Украины, прилегающее к указанной сухопутной территории, а также воздушное пространство над ними.

В документе также указано, что власти Украины, применяя меры по восстановлению территориальной целостности, действуют на основе выполнения минских соглашений. "Украина не несет ответственности за противоправные действия РФ как государства-агрессора, ее вооруженных сил, других военных формирований и оккупационной администрации на временно оккупированных территориях", — говорится в документе. В переходных положениях отмечается, что этим документом парламент "одобряет решение президента Украины об использовании вооруженных сил Украины и других военных формирований" для "сдерживания российской агрессии".

Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте о реинтеграции Донбасса будет названа "страной-агрессором". Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев на это заметил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы". Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и непричастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.