Римская прокуратура начала следствие по делу о двойном убийстве в Марселе

РИМ, 3 окт – РИА Новости. Прокуратура Рима открыла следственное дело по статье о причастности к террористической деятельности в связи с нападением на прохожих в минувшее воскресенье на железнодорожном вокзале в Марселе 30-летнего выходца из Туниса.

Как сообщил во вторник журналистам представитель столичной прокуратуры, в рамках расследования данного дела планируется выяснить, с кем контактировал на территории Италии преступник, ликвидированный французскими правоохранительными органами. Руководить расследованием будет заместитель прокурора Рима Франческо Капорале.

Тунисец, которого предположительно звали Ахмед Ханаши, выкрикивая "Аллаху акбар", в воскресенье напал с ножом на прохожих на вокзале Сен-Шарль в Марселе. Преступнику удалось смертельно ранить двух молодых женщин. Глава МВД Франции Жерар Коллон заявил, что нападение на вокзале в Марселе могло быть терактом, однако следователям еще предстоит точно установить все факты. В понедельник прокурор Франции Франсуа Моленс сообщил, что расследование данного дела поручено антитеррористической прокуратуре.

Как выяснилось, человек, совершивший двойное убийство в Марселе, в течение длительного времени проживал в городе Априлия (провинция Латина) в столичной области Лацио и был женат на гражданке Италии. Когда же в 2014 году их брак распался, тунисец решил перебраться во Францию.

По информации местных СМИ, Ханаши прибыл на Апеннины еще в 2006 году и имел дело с правоохранительными органами Италии в свази с нелегальной торговлей наркотиками. Аналогичные обвинения предъявлялись и его бывшей жене, с которой он прожил три года. Попытки правоохранителей побеседовать теперь с этой женщиной не увенчались успехом: ее родственники заявили, что она в настоящее время находится в Северной Африке. Судя по всему, итальянские следователи придерживаются версии, согласно которой тунисец был "радикализован" уже во время проживания во Франции. Тем не менее, правоохранители намерены выявить его связи и проверить не входил ли он в контакт с представителями экстремистских исламистских группировок на Апеннинах.

Дело в том, что ранее по подозрению в религиозном экстремизме из Италии уже были экстрадированы четыре выходца из Туниса, проживавшие в провинции Латина. Кроме того, правоохранители установили факт пребывания на территории страны ряда исламистских террористов, в том числе 24-летнего тунисца Аниса Амри, который в декабре 2016 года совершил теракт в Берлине.

Всего с начала 2017 года итальянские власти выслали из страны уже 70 иностранных граждан, подозревавшихся в религиозном экстремизме. С января 2015 года, по данным МВД Италии, из страны по соображениям государственной безопасности были экстрадированы более 200 иностранцев.