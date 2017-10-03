Суд в Испании решил выдать США обвиняемого в хакерстве Левашова

МАДРИД, 3 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Суд Испании постановил экстрадировать обвиняемого в хакерства россиянина в США Пера Левашова, говорится в тексте решения суда, имеющегося в распоряжении РИА Новости.

"Уголовный отдел Национального суда согласилась на выдачу гражданина России Петра Юрьевича Левашова в США, где он обвиняет в ряде преступлений — компьютерное мошенничество, причинение ущерба, кражи личных данных", сообщается в документе.

Левашов был задержан в Барселоне в апреле по запросу США, где его подозревают в хакерстве. Американская сторона считает, что он создал компьютерную сеть типа ботнет Kelihos, через которую "контролировал сотни тысяч компьютеров", распространяя вирусы, занимаясь вымогательством, отправляя фишинговые письма и совершая другие спам-атаки. 20 сентября Россия обратилась к испанской стороне с запросом об экстрадиции Левашова, суть обвинений, предъявленных ему в РФ, не известна.

Сам россиянин в ходе судебного заседания в Мадриде 28 сентября выступил против экстрадиции в Соединенные Штаты из-за опасений за свою жизнь. Левашов заявил суду, что не согласен на экстрадицию в США, поскольку, по его словам, там его "подвергнут пыткам, будут насильно вводить наркотики, чтобы получить информацию".