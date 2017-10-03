МАДРИД, 3 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Четыреста сотрудников полиции и Гражданской гвардии Испании были вынуждены обратиться за медицинской помощью после беспорядков в день референдума о независимости Каталонии, заявила на пресс-конференции заместитель председателя правительства Испании Сорайя Сайнс де Сантамария.

В Каталонии в воскресенье прошел референдум о независимости, который не признают власти Испании. В день голосования на некоторых избирательных участках произошли столкновения голосующих с полицией, в результате которых есть пострадавшие с обеих сторон. Во вторник в Каталонии проходит всеобщая забастовка против жестких мер испанских полицейских. Правительство Испании обвиняет власти автономного сообщества в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов.

"Мы должны защищать права и свободы всех испанцев, которые были растоптаны женералитетом (правительством Каталонии — ред.)", — заявила Сантамария, добавив, что в результате беспорядков пострадали 400 сотрудников полиции и Гражданской гвардии.

"Они (власти Каталонии — ред.) хотят сделать Каталонию местом без закона, а этого нельзя допустить ни в Испании, ни в Европейском Союзе… Каталонцы чувствуют себя под угрозой, чувствуют себя принужденными принимать определенные решения против их воли, и все это по вине властей Каталонии", — подчеркнула зампред правительства Испании.

По данным властей Каталонии, в референдуме приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Правительство Испании не признает этот референдум, поскольку он противоречит решению Конституционного суда. Мадрид настаивает, что на референдуме не были соблюдены минимальные требования к проведению голосования.