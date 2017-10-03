МАДРИД, 3 окт — РИА Новости, Сергей Сарымов. Четыреста сотрудников полиции и Гражданской гвардии Испании были вынуждены обратиться за медицинской помощью после беспорядков в день референдума о независимости Каталонии, заявила на пресс-конференции заместитель председателя правительства Испании Сорайя Сайнс де Сантамария.
"Мы должны защищать права и свободы всех испанцев, которые были растоптаны женералитетом (правительством Каталонии — ред.)", — заявила Сантамария, добавив, что в результате беспорядков пострадали 400 сотрудников полиции и Гражданской гвардии.
По данным властей Каталонии, в референдуме приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании. Правительство Испании не признает этот референдум, поскольку он противоречит решению Конституционного суда. Мадрид настаивает, что на референдуме не были соблюдены минимальные требования к проведению голосования.