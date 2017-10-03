Глава МВД Испании выступил в защиту действий полиции во время референдума

МАДРИД, 3 окт — РИА Новости. Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо выступил в защиту и выразил поддержку сотрудникам полиции и Гражданской гвардии в рамках их действий во время проведения референдума о независимости Каталонии в прошение воскресенье, приводит во вторник пресс-служба министерства слова Соидо.

"Сотрудники Гражданской гвардии и полиции должны знать, что за собой они имеют поддержку в виде министра внутренних дел и всего министерства, которые находятся на их стороне для защиты их прав и достоинства", — приводит пресс-служба слова министра. Соидо также добавил, что события в Каталонии являются "неприемлемыми, в отношении которых будут предприняты ответные юридические шаги, как это и предусмотрено в правовом государстве".

Министр также заявил, что "хотел бы отметить профессионализм и ответственность, с которой действовали сотрудники полиции и Гражданской гвардии по исполнению законных решений перед той угрозой, которая сегодня существует в Каталонии".

"Вы, полиция и Гражданская гвардия, знаете, что именно вы защищаете и знаете, какой у вас авторитет в Испании. МВД предпримет все необходимые меры, чтобы остановить те действия, которые направлены против вас, чтобы вы и далее могли защищать наше правовое государство", добавил Соидо.

На референдуме о независимости 1 октября, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллионов избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании, сообщил женералитет. На некоторых участках происходили столкновения между испанскими правоохранительными органами и избирателями, есть пострадавшие с обеих сторон.

Правительство Испании не признает этот референдум, поскольку он противоречит решению Конституционного суда, кроме того, при голосовании, заявляет правительство, не были соблюдены минимальные требования к проведению голосования.