Глава МВД Испании выступил в защиту действий полиции во время референдума

МАДРИД, 3 окт — РИА Новости. Глава МВД Испании Хуан Игнасио Соидо выступил в защиту и выразил поддержку сотрудникам полиции и Гражданской гвардии в рамках их действий во время проведения референдума о независимости Каталонии в прошение воскресенье, приводит во вторник пресс-служба министерства слова Соидо.
#BREAKING #LIVE: #Spain's #police forcing citizens to leave polling stations. Violence against #Catalan pacifism. Who wants to live so?? #1O pic.twitter.com/4G4B5grxzH— Mireia (@Holaiquetal) 1 октября 2017 г.
Министр также заявил, что "хотел бы отметить профессионализм и ответственность, с которой действовали сотрудники полиции и Гражданской гвардии по исполнению законных решений перед той угрозой, которая сегодня существует в Каталонии".
"Вы, полиция и Гражданская гвардия, знаете, что именно вы защищаете и знаете, какой у вас авторитет в Испании. МВД предпримет все необходимые меры, чтобы остановить те действия, которые направлены против вас, чтобы вы и далее могли защищать наше правовое государство", добавил Соидо.
Catalan leader urges #EU to respond to human rights violations during #referendumhttps://t.co/GZn6iDqO4E pic.twitter.com/bFxeIMr6yi— Sputnik (@SputnikInt) 2 октября 2017 г.
Правительство Испании не признает этот референдум, поскольку он противоречит решению Конституционного суда, кроме того, при голосовании, заявляет правительство, не были соблюдены минимальные требования к проведению голосования.