СМИ: стрелок из Лас-Вегаса имел спецустройства для автоматической стрельбы

Стрельба у казино в Лас-Вегасе (112)

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стрелок, открывший огонь по толпе на концерте в Лас-Вегасе, имел специальные устройства для ведения стрельбы в автоматическом режиме, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на близкие к расследованию источники.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок вел огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия. Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

По словам собеседников агентства, у Пэддока были обнаружены два специальных приклада (так называемых bump-stock), дающих возможность вести автоматический огонь без внесения изменений в конструкцию оружия.

При обыске в доме стрелка в городе Мескит были обнаружены еще около 20 единиц стрелкового оружия, а также электронные устройства и взрывчатые вещества. Владельцы местных оружейных магазинов заявили, что Пэддок приобретал у них оружие, следуя всем установленным правилам.