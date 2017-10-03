Актер Пашинин объяснил, зачем вступил в украинский добровольческий батальон

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российский актер Анатолий Пашинин в интервью интернет-изданию "Обозреватель.ua" заявил, что присоединился к "Украинской добровольческой армии", чтобы "наслаждаться жизнью".

"Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ", — сказал артист. По его словам, атмосфера в батальоне "помогает собраться".

В конце августа Пашинин, сыгравший в сериале "Грозовые ворота", фильмах "Адмирал" и "Мы из будущего", подтвердил, что вступил в восьмой батальон "Украинской добровольческой армии" в Донбассе — она входит в состав запрещенной в России экстремистской организации "Правый сектор". Позднее он заявил журналистам, что воюет ради "кайфа".

По информации телеканала ТСН, возвращаться в Россию актер не планирует.