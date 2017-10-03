В работе Рады объявили перерыв из-за запаха дыма

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Вице-спикер Верховной рады Украины Оксана Сыроид во вторник объявила перерыв в работе парламента из-за запаха дыма в зале, передает корреспондент РИА Новости.

Парламент во второй половине дня приступил к рассмотрению законопроекта о пенсионной реформе, принятие которой является одним из требований для получения очередного транша кредитования от МВФ. Во время рассмотрения поправок к документу, Сыроид объявила перерыв.

"Объявляю перерыв на 15 минут, вызываем пожарных. Тут что-то горит или проводка", — сказала вице-спикер.

При этом, как следует из трансляции телеканала "Рада", депутаты оставались в зале заседаний. Через десять минут работа парламента возобновилась.

"Меня проинформировали о причинах запаха — было короткое замыкание в одном из пультов для голосования в зале. Сейчас все хорошо, причина устранена", — сообщила Сыроид.