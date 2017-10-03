Путин обсудит с королем Саудовской Аравии ситуацию на Ближнем Востоке

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин 5 октября обсудит с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом ситуацию на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование конфликтов в регионе, сообщает во вторник пресс-службы Кремля.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что король Саудовской Аравии прибудет в Москву с визитом.

По информации пресс-службы, в ходе встречи планируется обсуждение вопросов российско-саудовского сотрудничества, будут рассмотрены совместные шаги по наращиванию двустороннего взаимодействия в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.

"Ожидается обстоятельный обмен мнениями по международной проблематике. Особое внимание будет уделено положению дел на Ближнем Востоке и в Северной Африке с акцентом на урегулирование сохраняющихся в регионе конфликтных ситуаций. По итогам переговоров предполагается подписание совместных документов", — говорится в сообщении.