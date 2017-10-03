Силовики пытаются дискредитировать ополченцев, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики пытаются дискредитировать самопровозглашенную Донецкую народную республику перед встречей контактной группу по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил во вторник журналистам зам командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
В самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики увеличивают интенсивность обстрелов в Донбассе, а также активизируют деятельность диверсантов перед переговорами в Минске.
"В преддверии встречи контактной группы командование ВСУ (вооруженных сил Украины) всячески пытается дискредитировать ВС республики. По населённым пунктам ДНР ежедневно ведутся миномётные и артиллерийские обстрелы с целью спровоцировать защитников республики на ответный огонь", — сказал Басурин.
Он также не исключает, что подобная "истерия" была подготовлена в преддверии визита в Донбасс главнокомандующего вооруженных сил Швеции.