Силовики пытаются дискредитировать ополченцев, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Украинские силовики пытаются дискредитировать самопровозглашенную Донецкую народную республику перед встречей контактной группу по урегулированию ситуации в Донбассе, заявил во вторник журналистам зам командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики увеличивают интенсивность обстрелов в Донбассе, а также активизируют деятельность диверсантов перед переговорами в Минске.

"В преддверии встречи контактной группы командование ВСУ (вооруженных сил Украины) всячески пытается дискредитировать ВС республики. По населённым пунктам ДНР ежедневно ведутся миномётные и артиллерийские обстрелы с целью спровоцировать защитников республики на ответный огонь", — сказал Басурин.

По его словам, с целью дискредитации власти подконтрольной Киеву территории заявляют об обстрелах со стороны ополчения. "Он (глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский), как по команде, в течение нескольких дней безосновательно обвинял ВС республики в обстрелах населенных пунктов, подконтрольных Украине, с демонстрацией фейковых фотографий", — отметил Басурин.

Он также не исключает, что подобная "истерия" была подготовлена в преддверии визита в Донбасс главнокомандующего вооруженных сил Швеции.