В ЛНР заявили, что обнаружили в Донбассе тайник с боеприпасами силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Октябрь 2017 (25)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. Сотрудники министерства государственной безопасности (МГБ) самопровозглашенной Луганской народной республики обнаружили более 100 мин в оружейном схроне украинских силовиков, сообщили РИА Новости во вторник в пресс-службе ведомства.

"Вблизи населенного пункта Дьяково сотрудниками министерства государственной безопасности обнаружен схрон с боеприпасами. Из тайника, замаскированного в лесополосе, изъято более сотни минометных мин калибра 82 миллиметра", — сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, ранее в этом районе дислоцировались подразделения украинских силовиков.

"Проводятся дальнейшие мероприятия по предупреждению и пресечению террористических актов, а также выявлению и документированию фактов незаконного оборота оружия на территории ЛНР", — заявили в пресс-службе.