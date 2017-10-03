Депутаты России и Грузии обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Российские и грузинские парламентарии на встрече в Госдуме обсудили вопросы гуманитарного сотрудничества, в частности касающиеся тем функционирования железных дорог через территорию Абхазии, налаживания контактов по линии МЧС и посещения могил предков, сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников.

В Госдуме во вторник прошла встреча членов думского комитета по делам СНГ с представителями фракции "Альянс патриотов Грузии". Это уже второй визит грузинских парламентариев в Госдуму за последние три месяца.

"На нашей встрече мы обсуждали ряд вопросов, которые требуют ближайшего рассмотрения и решения, прежде всего, в области гуманитарного сотрудничества. Это вопросы налаживания как двухсторонних отношений России и Грузии, и конкретно касающиеся взаимоотношений в области функционирования железных дорог, которые проходят через территорию Абхазии, или работы МЧС", — сказал журналистам Калашников по итогам встречи с грузинскими парламентариями.

Он отметил, что во время недавних пожаров Грузия очень пострадала, однако грузинские власти отказались принять помощь от России. "Почему-то грузинское политическое руководство решило отказаться. Хотя они же не отказались от поставок "Боржоми" в России. Так неужели не жалко собственный лес? Контакты между МЧС и такой же специальной службы (в Грузии) надо нам налаживать на уровне диалога, либо специального канала, либо протокола, который надо формализовать", — подчеркнул парламентарий.

"Мы говорили и о посещении могил предков, очень чувствительный вопрос", — добавил Калашников, указав на то, что нужно приложить все усилия для того, чтобы этот вопрос был решен.

В августе 2008 года Грузия разорвала дипотношения с РФ в ответ на признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии. Однако представители нового правительства Грузии назвали одним из главных приоритетов внешней политики нормализацию отношений с РФ. На данный момент диалог между Россией и Грузией поддерживается в рамках Женевских дискуссий и регулярных встреч в Праге замглавы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии Зураба Абашидзе.