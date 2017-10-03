В ДНР заявили о задержании шести подозреваемых в покушении на министра

ДОНЕЦК, 3 окт — РИА Новости. Министерство госбезопасности самопровозглашенной Донецкой народной республики заявило о задержании шести человек по подозрению в покушении на министра доходов и сборов ДНР Александра Тимофеева.

Ранее источник в силовых ведомствах ДНР сообщил РИА Новости, что в Донецке 23 сентября было совершено покушение на министра доходов и сборов. В Миндоходов и сборов подтвердили информацию о покушении на Тимофеева и взрыве его автомобиля. В ведомстве уточнили, что с министром все в порядке, он продолжает выполнять служебные обязанности. Позже глава ДНР Александр Захарченко заявил, что подозреваемые в совершении покушения задержаны.

"Шесть человек задержаны по подозрению в попытке покушения на министра доходов и сборов республики Александра Тимофеева", — сказал журналистам представитель МГБ ДНР.

Один из подозреваемых в ходе пресс-конференции в здании МГБ заявил, что был завербован людьми, которые представились сотрудниками главного управления разведки Минобороны Украины. По его словам, заданием было "заложить взрывное устройство на пути следования кортежа с высокопоставленным чиновником и активировать его в момент появления кортежа". Все задания подозреваемый получал от человека по имени Сергей с позывным "Хорнет".

"Мы встретились с Сергеем, и он сказал, что вот здесь живет объект, вот такой маршрут и вот так ставить устройство. Целью был автомобиль Lexus, а не его пассажиры ", — сказал задержанный.

По его словам, за выполнение задания обещали заплатить по 10 тысяч долларов. "Было два взрывных устройства, одно самодельное и одно — МОН-90 (противопехотная мина)", — добавил задержанный.

По словам второго подозреваемого, задержали их в пункте пропуска при попытке выехать на подконтрольную Киеву территорию.