Люди несут цветы и свечи к посольству США в Москве

Люди возлагают цветы к посольству США в Москве в память о погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе

Люди возлагают цветы к посольству США в Москве в память о погибших в результате стрельбы в Лас-Вегасе

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Жители Москвы принесли цветы и свечи к посольству США в связи с трагедией в Лас-Вегасе, передает корреспондент РИА Новости.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени (утро понедельника мск) на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. Огонь велся с 32-го этажа гостиницы. Жертвами стрельбы стали, по последним данным, 59 человек, более 500 получили ранения. В тот момент на концерте, который проводился на открытом воздухе, присутствовали десятки тысяч человек. Это крупнейший по количеству жертв случай стрельбы в США.

Около информационного стенда для американских граждан посольства в Москве со стороны Садового кольца сейчас лежит несколько букетов цветов, стоят свечи. К некоторым букетам привязаны ленточки цветов российского флага. У цветов дежурят съемочные группы российских телеканалов — они опрашивают прохожих об отношении к трагедии.

Одновременно с торца посольства стоит очередь из желающих подать документы и пройти собеседование. В беседе с корреспондентом РИА Новости они признались, что не боятся лететь в США, хотя и сочувствуют пострадавшим в Лас-Вегасе. "К сожалению, разные трагедии происходят часто, и в США, и в России и во всех странах. Мы не должны дать террористам себя запугать и отменять свои планы", — сказала одна из девушек корреспонденту РИА Новости.