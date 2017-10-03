CNN: стрелок из Лас-Вегаса пронес в номер отеля более десяти чемоданов

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Стрелок, расстрелявший толпу на концерте в Лас-Вегасе, в течение нескольких дней пронес в свой гостиничный номер более десяти чемоданов, сообщает телеканал CNN со ссылкой на местного шерифа Джо Ломбардо.

Стрельба произошла на музыкальном фестивале, который проходил в Лас-Вегасе между аэропортом и отелем-казино Mandalay Bay. По данным полиции, Стивен Пэддок открыл огонь с 32-го этажа гостиницы, а затем покончил с собой. При обыске в его номере было обнаружено 23 единицы огнестрельного оружия.

Персонал гостиницы сообщил, что при вселении в двухместный номер Пэддок не вызвал никаких подозрений. Правоохранители полагают, что он самостоятельно собирал в номере арсенал и, возможно, проносил его в чемоданах.

Жертвами стрельбы стали 59 человек, более 500 получили ранения. Это крупнейший по числу жертв инцидент со стрельбой в США.