Хантсман намерен работать для восстановления доверия между Россией и США

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Новый посол США в РФ Джон Хантсман заявил, что намерен работать для восстановления доверия между Москвой и Вашингтоном и укрепления двусторонних отношений.

Глава американской дипмиссии во вторник вручил верительные грамоты президенту России Владимиру Путину.

"В качестве посла США в России я намерен работать для восстановления доверия между нашими странами и укрепления двусторонних отношений на основе сотрудничества в общих интересах. Я буду встречаться с россиянами из самых разных сфер общества, чтобы обмениваться взглядами, чтобы представлять американские ценности, чтобы проникнуться еще большим интересом к такой богатой и впечатляющей истории и культуре России. Мы с моей супругой Мэри Кэй рассчитываем, что в рамках поездок по стране познакомимся с большим количеством россиян, что позволит нам лучше понять, что объединяет наши народы", — сказал американский дипломат, чьи слова приводятся в пресс-релизе посольства США.