Путин надеется, что Испания преодолеет кризис после референдума в Каталонии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства", — сказал российский лидер в ходе церемонии вручения верительных грамот.

Он выразил надежду, что "кризис удастся преодолеть".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.

На референдуме, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 миллиона избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании.

Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея вечером воскресенья призвали людей 3 октября провести "общую забастовку".