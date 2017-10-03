Путин надеется, что Испания преодолеет кризис после референдума в Каталонии

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Москва надеется, что Испании удастся преодолеть кризис после референдума в Каталонии, заявил президент РФ Владимир Путин.
Он выразил надежду, что "кризис удастся преодолеть".
Референдум о независимости, который не признают испанские власти, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.
Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея вечером воскресенья призвали людей 3 октября провести "общую забастовку".