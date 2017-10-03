Россия надеется на деловое обсуждение предложения по Донбассу в СБ ООН

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия рассчитывает на деловое и конструктивное обсуждение в Совете безопасности ООН ее инициативы о миротворческой миссии в Донбассе, заявил президент РФ Владимир Путин на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот новыми послами 20 стран.

Путин напомнил, что все ключевые составляющие урегулирования кризиса на Украине, как в политической сфере, так и в вопросах безопасности, согласованы в Минске в феврале 2015 года.

"Для придания дополнительного импульса процессу урегулирования Россия недавно выступила с инициативой учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе. Рассчитываем на деловое конструктивное обсуждение этого положения в рамках Совета безопасности ООН", — сказал президент.