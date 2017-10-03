В ЛНР опасаются обострения ситуации у линии соприкосновения в Донбассе

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

Вид на монумент при въезде в cтаницу Луганскую. Архивное фото

ЛУГАНСК, 3 окт — РИА Новости. В самопровозглашенной Луганской народной республике опасаются, что украинские силовики могут пойти на обострение ситуации у линии соприкосновения в Донбассе перед очередным заседанием контактной группы по Украине в среду в Минске, заявил журналистам официальный представитель оборонного ведомства ЛНР Андрей Марочко.

В самопровозглашенных ДНР и ЛНР неоднократно заявляли, что украинские силовики увеличивают интенсивность обстрелов в Донбассе, а также активизируют деятельность диверсантов перед переговорами в Минске.

"Мы ожидаем обострения обстановки в преддверии очередной встречи контактной группы в Минске", — сказал Марочко.

Он отметил, что в ЛНР не поддаются на провокации и строго соблюдают минские соглашения. "В очередной раз подчеркиваю, что Народная милиция ЛНР стремится к решению конфликта в Донбассе мирным путем, но в случае грубых нарушений украинской стороной взятых на себя обязательств готовы на адекватный ответ", — добавил представитель оборонного ведомства.

По словам Марочко, ситуация в зоне ответственности Народной милиции ЛНР остается напряженной.