В России будут оказывать содействие иностранным дипломатам, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские органы власти, бизнес и общественные структуры будут оказывать все возможное содействии в работе иностранных дипломатов на территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хантсмана, посла Франции Сильви Берманн и посла Евросоюза Маркуса Эдерера.