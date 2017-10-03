В России будут оказывать содействие иностранным дипломатам, заявил Путин

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Российские органы власти, бизнес и общественные структуры будут оказывать все возможное содействии в работе иностранных дипломатов на территории страны, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.

"Рассчитываю, что ваша деятельность в России будет плодотворной и послужит развитию отношений представляемых вами государств с Российской Федерацией. Со стороны российских органов власти, деловых, общественных кругов вам будет оказано все возможное содействие", — сказал Путин.

Президент РФ Владимир Путин во вторник принял в Кремле верительные грамоты от новых послов 20 стран в России, в том числе от посла США Джона Хантсмана, посла Франции Сильви Берманн и посла Евросоюза Маркуса Эдерера.