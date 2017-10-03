Россия обеспокоена этноконфликтом в Мьянме

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

Мальчик из народности рохинджа несет на спине ребенка после перехода бангладешской границы. 1 сентября 2017

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. РФ обеспокоена этноконфликтом в Мьянме, призывает все стороны к сдержанности и урегулированию политическим путем, без нарушений прав человека, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы обеспокоены всплеском этноконфессиональной напряженности в ряде регионов государства, призываем все стороны к сдержанности. Решение проблем, имеющих столь сложный характер, — это мы знаем и по собственному опыту — необходимо искать в сфере политического взаимодействия и политическими средствами, без нарушения прав человека", — сказал Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превысило 518 тысяч человек.