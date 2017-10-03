МОСКВА, 2 окт — РИА Новости. США, совершая очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны дипломатического консульства РФ в Сан-Франциско, продолжают подогревать дипломатический кризис в отношениях с Россией, заявил РИА Новости глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.

В понедельник стало известно об очередном незаконном проникновении на территорию закрытого консульства в Сан-Франциско. Госдепартамент США подтвердил очередной "обход" закрытого по требованию американской стороны дипобъекта, после того как его покинули последние российские дипломаты.

"США продолжают подогревать дипломатический кризис в отношениях с РФ. Реакция российской стороны на то, что произошло с нашей дипсобственностью в Америке, известна. Мы считаем все это нарушением международно-правовых норм и намерены отстаивать свою правоту в суде. То, что американские власти по-прежнему игнорируют позицию РФ, лишь усугубляет ситуацию", — заявил Слуцкий.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.