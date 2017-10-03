Россия поддерживает реформирование ООН

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия поддерживает целесообразность реформирования ООН, при этом любые изменения должны осуществляться с учетом мнений всех ее участников, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.

"Россия привержена задаче повышения эффективности Организации объединенных наций. Поддерживаем целесообразность ее реформирования, адаптации к требованиям сегодняшнего дня", — сказал Путин на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Он также отметил, что изменения должны быть продуманными и осуществляться с учетом мнений всех участников организации.

"Считаем важным, чтобы любые качественные изменения в работе организации были продуманными и осуществлялись на основе если не согласия всех, то при большом консенсусе участников международного сообщества", — сказал глава российского государства.