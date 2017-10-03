Россия поддерживает реформирование ООН

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Россия поддерживает целесообразность реформирования ООН, при этом любые изменения должны осуществляться с учетом мнений всех ее участников, заявил во вторник президент РФ Владимир Путин.
Он также отметил, что изменения должны быть продуманными и осуществляться с учетом мнений всех участников организации.
"Считаем важным, чтобы любые качественные изменения в работе организации были продуманными и осуществлялись на основе если не согласия всех, то при большом консенсусе участников международного сообщества", — сказал глава российского государства.