КНДР пригрозила Японии "ядерными облаками"

ТОКИО, 3 окт — РИА Новости, Ксения Нака. Северная Корея пригрозила Японии "ядерными облаками" в случае продолжения давления, заявление обнародовано Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).
"Давление Японии на КНДР, обостряющее напряженность на Корейском полуострове – это самоубийство, пригоняющее ядерные облака на японские острова. Никто не знает, когда ситуация, доведенная до взрывоопасного предела, превратится в ядерную войну. Но если фитиль ядерной войны будет подожжен, то в один миг она вспыхнет и на японских островах", — говорится в заявлении КНДР.
Северная Корея 3 сентября заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который предназначен для оснащения межконтинентальных баллистических ракет. Военные Японии и Южной Кореи предварительно оценили мощность испытанного заряда в 160 килотонн, что в 10 раз больше мощности атомной бомбы, сброшенной на японский город Хиросима в 1945 году. Это стало шестым ядерным испытанием Пхеньяна. За неделю до этого КНДР провела испытания баллистической ракеты, которая перелетела через территорию Японии.
Япония придерживается позиции, что сейчас не время для диалога с КНДР, а остановить ядерную и ракетную программу можно только усилив давление на эту страну путем санкций.