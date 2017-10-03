Многотысячный митинг против действий полиции проходит в центре Барселоны

БАРСЕЛОНА, 3 окт – РИА Новости. Многотысячная акция протеста студентов против жестких действий полиции в день проведения референдума о независимости, который не признают испанские власти, начинается в центре Барселоны.

Тысячи людей движутся к площади Университета, чтобы заявить о их "праве проголосовать и высказать свое мнение".

"Разве можно было так жестко действовать? Мы требуем к ответу (премьера Испании Мариано) Рахоя!", — говорит женщина лет 40. На плечах у нее, как у многих участников митинга, — Эстелады, неофициально флаг независимой Каталонии. Люди сканируют "Независимость!".

В толпе то и дело начинают исполнять песню "Столб" известного каталонского певца Луиса Льяка, которая в эти дни стала гимном референдума в Каталонии.

Одновременно в городе проходят другие акции. В городе перекрыты многие улицы, метро закрыто, проблемы есть и с тем, чтобы найти свободное такси.

Националистические организации призвали в день "всеобщей забастовки" 3 октября организовывать митинги в качестве протеста "против действий правоохранительных органов Испании в день проведения референдума".

Референдум о независимости, который не признают испанские власти, и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон.

Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея вечером воскресенья призвали людей 3 октября провести "общую забастовку".