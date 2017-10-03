На судне "Шериф", арестованном в Намибии за долги, остаются семеро россиян

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Семеро российских моряков остаются на рыболовецком судне "Шериф", которое арестовано за долги в порту города Уолфиш-Бей в Намибии, говорится в сообщении МИД РФ.

Весной сообщалось, что 13 российских моряков с иностранного рыболовецкого судна "Шериф" обратились в Международную федерацию транспортных рабочих с просьбой помочь им в репатриации из Намибии, где они находились к тому времени уже два месяца. По словам моряков, в середине апреля шел третий месяц, как им не платили зарплату, судно простаивало в порту. Консульство РФ в Намибии связалось с моряками. Позже судно арестовали за долги.

В конце сентября инспектор Международной федерации транспортников во Владивостоке Петр Осичанский рассказал РИА Новости, что экипаж все еще находится в порту в ожидании продажи арестованного судна. При продаже, возможно, часть денег пойдет на покрытие долгов перед моряками.

Как сообщили в МИД РФ, основная часть экипажа уже покинула судно. В конце мая посольство России в Намибии согласовало с местными властями вопрос о возвращении домой пяти российских моряков с их заменой на намибийских специалистов. В настоящее время решается вопрос об отъезде на родину по такой же схеме еще одного россиянина, нуждающегося в медицинской помощи.

"На данный момент на судне остаются семь россиян в составе минимальной команды, необходимой для поддержания жизнеобеспечения "Шерифа". Российское посольство осуществляет постоянный контакт с властями города Уолфиш-Бей и моряками, которые обеспечиваются необходимыми продуктами питания и медицинской помощью", — рассказали в ведомстве.

В МИД РФ сообщили, что с момента ареста судно передано под управление офиса шерифа города Уолфиш-Бей для последующей продажи с аукциона. Вырученные средства будут использованы, в частности, для погашения долгов перед командой. Местная сторона рассчитывает, что вскоре ей удастся найти покупателя, после чего возможна окончательная репатриация российских граждан, сообщили в ведомстве.