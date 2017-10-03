"Аэрофлот" предупреждает о возможных задержках рейсов из Венеции

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. "Аэрофлот" предупредил о возможных задержках рейсов из аэропорта Венеции "Марко Поло" с 4 октября.

Как сообщает "Аэрофлот", с 4 октября в аэропорту "Марко Поло" ожидается значительное увеличение количества пассажиров из-за перевода рейсов авиакомпании Ryanair из второй воздушной гавани Венеции — "Тревизо". Кроме того, в аэропортовом комплексе "Марко Поло" ведутся масштабные работы по реконструкции терминала.

"Совокупность этих факторов может привести к возникновению очередей на стойках регистрации, в зонах предполетного досмотра и пунктах пограничного контроля. Также возможны задержки вылета рейсов", — говорится в сообщении на сайте крупнейшего российского авиаперевозчика.

"Аэрофлот" просит пассажиров рейсов SU2423 и SU2597, вылетающих из Венеции с 4 по 18 октября включительно, прибывать в аэропорт заблаговременно (не менее чем за три часа до вылета) для прохождения регистрации и всех предполетных формальностей.