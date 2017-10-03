На Мадагаскаре свыше 130 человек заразились чумой

ЖЕНЕВА, 3 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Свыше 130 человек заразились чумой на Мадагаскаре, более половины зарегистрированных случаев являются наиболее тяжелой формой болезни – легочной чумой, заявил официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмаер.

"С августа на Мадагаскаре зарегистрирована вспышка легочной чумы, которая наиболее быстро распространяется и приводит к скорой смерти без необходимого лечения. В отличие от предыдущих вспышек, она затрагивает большую территорию, включая крупные и портовые города. Дальнейший риск распространения заболевания на национальном уровне очень высок и средний на региональном уровне", — сказал он.

По данным ВОЗ, количество заразившихся чумой в настоящее время составляет 133 человека, из них 73 пациента заразились наиболее тяжелым видом – легочной чумой. При этом от болезни уже погибло 24 человека, 17 из них – от легочной чумы.

"ВОЗ озабочена тем, что чума может и дальше распространиться, так как этот только начало сезона для заболевания, который обычно длится с сентября по апрель. Риск международного распространения чумы пока низкий, поэтому ВОЗ не рекомендует ограничивать авиасообщение", — добавил Линдмаер.