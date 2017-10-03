На Украине рассказали о препятствиях для экстрадиции Саакашвили в Грузию

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил о наличии обстоятельств, которые мешают экстрадиции в Грузию экс-президента этой страны, бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.
"Предварительно, я считаю, что такие обстоятельства существуют, так как Саакашвили после нелегального пересечения украинской границы подал документы на адрес миграционной службы МВД, которые, согласно нашим международным обязательствам, препятствуют его экстрадиции", — сказал Луценко на брифинге в Харькове, который транслировал телеканал "112 Украина".
Лишенный украинского гражданства Саакашвили 10 сентября при поддержке сторонников прорвался через кордоны пограничников и правоохранителей в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Возбуждено дело по пяти статьям, в том числе, об организации незаконной переправки лиц через границу и сопротивлении правоохранителям.
Саакашвили заявил, что не нарушал закон при пересечении границы и намерен отстаивать в суде свое украинское гражданство. Он утверждает, что правоохранители при обыске "украли его паспорт", однако в полиции это заявление опровергли. Адвокат Саакашвили подал в миграционную службу Украины заявление о признании его подзащитного лицом, нуждающимся в дополнительной защите государства с целью недопущения экстрадиции политика из Украины в Грузию.