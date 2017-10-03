Песков надеется, что Хантсман внесет вклад в "реставрацию" отношений стран

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. В Кремле надеются, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет вклад в "реставрацию" двусторонних отношений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, глава российского государства неоднократно подчеркивал, что, к сожалению, "реализация таких намерений (реанимации отношений РФ и США) в одиночку невозможна без партнеров".

"Пока с взаимностью есть определенные проблемы, но, безусловно, мы надеемся, что во главе с новым послом по крайней мере американское диппредставительство в Москве сможет вносить свой весомый вклад в дело реставрации наших отношений от того урона, который нанесен ими действиями Вашингтона", — сказал Песков.