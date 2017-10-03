В Бельгии лишили вида на жительство имама брюссельской мечети

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен заявил во вторник, что принял решение лишить за проповедование салафизма вида на жительство в Бельгии имама большой мечети Брюсселя, являющегося гражданином Египта.

Салафизм — мусульманское течение, сторонники которого выступают за установление исламского государственного правления, базирующегося исключительно на Коране и Сунне.

"Нам поступали очень очевидные сигналы, что этот человек является салафитом, очень радикальным, консервативным и опасным для нашего общества и нашей национальной безопасности", — сказал Франкен в эфире радиостанции Bel-RTL.

По словам госсекретаря, в Бельгии есть проблемы с "радикальным исламом и салафизмом", но не с исламом как религией.

Власти страны уделяют большое внимание противодействию распространения в мечетях на территории Бельгии идей салафизма (радикальной версии трактовки ислама), проповедование которого считают одной из причин радикализации молодежи.

Служба госбезопасности Бельгии ранее уже обращала внимание властей на активизацию в королевстве салафитского движения, члены которого отвергают существование и функционирование демократических институтов, а также на то, что исламские радикалы, выступающие за возвращение к так называемому "чистому" исламу, усиливают свое влияние на мусульманское население Бельгии.