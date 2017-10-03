Треть граждан Украины хотят уехать жить за границу, показал опрос

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Количество украинцев, желающих выехать за границу на постоянное место жительства, в нынешнем году увеличилось с 30 до 35% по сравнению с 2016 годом, свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", обнародованные во вторник.

"По сравнению с прошлым годом количество тех, кто хотел бы сменить место жительства на другую страну, незначительно выросло (с 30% до 35%)", — говорится в исследовании.

Согласно результатам опроса, 35% респондентов выразили желание выехать с Украины на постоянное место жительства, 61% опрошенных заявили, что не хотели бы покидать свою страну, еще 4% украинцев не определились с ответом.

Исследование показало, что большинство опрошенных хотели бы выехать на проживание в Германию (37%), Польшу (26%), США (22%), Канаду (21%), Чехию (16%), Италию (15%), Великобританию (14%), Францию или Швецию (по 12%) и Россию (6%).

Вместе с тем, 70% украинцев ответили, что хотели бы, чтобы их дети или внуки учились за границей, у 20% опрошенных противоположное мнение.

Опрос проводился с 8 по 18 сентября по всей Украине. Всего были опрошены 1,2 тысячи совершеннолетних жителей. Статистическая погрешность не превышает 2,8%.