В Госдуме пообещали ответить на решение Канады по "акту Магнитского"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Намерение Канады принять "акт Магнитского" — ни чем не оправданный внезапный политический маневр, который станет препятствием на пути развития отношений двух стран, а также будет противоречить национальным интересам Канады, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее некоторые СМИ сообщили, что парламент Канады в понедельник отложил на день принятие так называемого "закона имени Магнитского". В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД РФ заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.

"Намерение властей Канады принять свою версию так называемого "закона Магнитского" является странным и недружественным шагом по отношению к нашей стране. Этот ни чем не оправданный внезапный политический маневр Канады станет препятствием на пути развития отношений между нашими странами", — сказал РИА Новости Железняк.

По его словам, принятием данного акта Канада действует вопреки здравому смыслу и наступает на свои собственные национальные интересы. "Но, похоже, антироссийский настрой министра иностранных дел Канады госпожи Фриланд, известной своей деструктивной позицией в связи с воссоединением Крыма с РФ и конфликтом на Донбассе, делают свое дело", — отметил парламентарий.

В случае принятия закона, Российская Федерация будет вынуждена пойти на адекватные ответные действия, подчеркнул депутат.