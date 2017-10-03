В Госдуме пообещали ответить на решение Канады по "акту Магнитского"

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Намерение Канады принять "акт Магнитского" — ни чем не оправданный внезапный политический маневр, который станет препятствием на пути развития отношений двух стран, а также будет противоречить национальным интересам Канады, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
Ранее некоторые СМИ сообщили, что парламент Канады в понедельник отложил на день принятие так называемого "закона имени Магнитского". В мае министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что правительство страны поддерживает введение санкций против официальных лиц из России и других стран, которые могут быть причастны к нарушению прав человека, на основании закона, подобного "акту Магнитского" в США. Документ позволит Оттаве конфисковать активы и имущество иностранных граждан, которые могут быть причастны к нарушению прав человека. МИД РФ заявил, что одобрение парламентом Канады местной версии "акта Магнитского" нанесет ощутимый ущерб отношениям с Москвой.
"Намерение властей Канады принять свою версию так называемого "закона Магнитского" является странным и недружественным шагом по отношению к нашей стране. Этот ни чем не оправданный внезапный политический маневр Канады станет препятствием на пути развития отношений между нашими странами", — сказал РИА Новости Железняк.
В случае принятия закона, Российская Федерация будет вынуждена пойти на адекватные ответные действия, подчеркнул депутат.