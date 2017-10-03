Война за ведомства: депутат Рады рассказал о конфликте Авакова и Порошенко

МОСКВА, 3 окт — РИА Новости. Помощник министра внутренних дел Украины Арсена Авакова народный депутат Антон Геращенко в эфире канала ICTV рассказал о конфликте своего начальника и президента Петра Порошенко.

По его словам, противостояние между ними началось в первый же день избрания Порошенко президентом. Причина, как отмечает Геращенко, кроется "в разном подходе к вопросам обеспечения безопасности и проведения криминальных расследований" на Украине.

Нардеп заявил, что Порошенко пытался взять правоохранительные органы под свой полный контроль.

"Народный фронт", я лично и Арсен Аваков считаем, что это очень опасный прецедент", — сказал Геращенко, отметив, что предыдущий президент Украины Виктор Янукович также имел полную власть над силовыми структурами страны. "Вы помните, к чему это привело", — добавил нардеп.

По его словам, благодаря Авакову власть над силовыми структурами Украины в настоящее время находится в балансе.

Немилосердная война

Политолог Высшей школы экономики Андрей Суздальцев в эфире радио Sputnik рассказал об истоках конфликта между Поршенко и Аваковым. По его мнению, причиной разногласий стала борьба за сферы влияния.

"Идет немилосердная война между Порошенко и Аваковым именно за силовые ведомства. Армию Порошенко "отбил", но с другими структурами сложнее", — пояснил он.

Суздальцев отметил, что Аваков — "лютый идеологический враг России" и в этом вопросе у них с Порошенко расхождений нет. Однако украинский президент в стране установил авторитарный режим, в рамках которого он мог бы быть единственным, "самым главным олигархом". Это идет вразрез с интересами людей, поддерживающих министра внутренних дел. Поэтому борьба будет нарастать, считает Суздальцев.

Аваков и Саакашвили

Порошенко — не единственный украинский политик, с которым у министра внутренних дел страны был конфликт.

В декабре 2015 года Аваков вступил в перепалку с Михаилом Саакашвили, который тогда занимал пост губернатора Одесской области. Инцидент попал на видео: во время заседания Нацсовета реформ политики оскорбляли друг друга, в том числе с использованием мата (со стороны Авакова), после чего министр внутренних дел бросил в сторону экс-президента Грузии стакан с водой.

Петр Порошенко пытался взять ситуацию под контроль, но безуспешно. Аваков позже лично опубликовал видео инцидента на своей странице, отметив, что не считает себя неправым в этой ситуации.

После того, как Саакашвили лишили украинского гражданства, и политик сначала покинул Украину, а потом объявил о возвращении в страну, министр внутренних дел пригрозил "расстреливать на месте" тех, кто поедет встречать бывшего губернатора Одесской области и поможет ему незаконно пересечь границу.

В итоге Саакашвили все-таки удалось незаконно попасть на территорию Украины в окружении сторонников. Аваков после этого заявил, что лично запретил пограничникам и полиции применять оружие, и призвал экс-губернатора узаконить свое пребывание в стране, пройдя процедуры на погранпункте или обратившись в миграционную службу.