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Аваков призвал Саакашвили пройти оформление на госгранице Украины‍

Сюжет:
Пересечение Саакашвили границы Украины (59)
12:2511.09.2017
(обновлено: 12:26 11.09.2017)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 11 сен — РИА Новости. Глава МВД Украины Арсен Аваков рассказал о вариантах, которые есть у экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, чтобы легитимизировать свое нахождение в стране. По словам чиновника, политик и его соратники должны либо пройти процедуру оформления на пункте пропуска "Шегини", либо явиться в миграционную службу.

Михаил Саакашвили у пункта пропуска Шегени на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Вовк
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Прорыв через границу

В воскресенье вечером Михаил Саакашвили, ранее лишенный украинского гражданства, при поддержке сторонников прорвался через кордоны силовиков в пункте пропуска "Шегини" и попал на территорию Украины из Польши. Вместе с ним границу пересекли, в частности, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко и еще четыре депутата.

В понедельник депутат Верховной рады, советник главы МВД Антон Геращенко заявил, что незаконная переправка лиц через государственную границу является уголовным преступлением.

"Также незаконно пересек границу бывший дважды Глава СБУ Валентин Наливайченко. Остальные лица, незаконно пересекшие границу Украины, устанавливаются следствием и будут привлечены к ответственности в соответствии с законом", — написал Геращенко на своей странице в Facebook.

Помощник главы Государственной пограничной службы Олег Слободян заявил, что Саакашвили незаконно пересек украинскую границу, так как не прошел пограничный контроль. Украинские силовики возбудили против бывшего губернатора уголовное дело.

Варианты для Саакашвили

Михаил Саакашвили в вагоне поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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По словам Авакова, Саакашвили и его сторонники, незаконно пересекшие границу, должны выбрать один из двух вариантов.

"Прибыть в пункт пропуска "Шегини" и пройти процедуру оформления и/или прибыть в подразделение миграционной службы. Всем участникам "прорыва", в том числе народным депутатам, надлежит явиться в полицию для дачи показаний", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По словам главы МВД, личности всех, кто принимал участие в "прорыве" и нападении на пограничников и полицейских, будут установлены и понесут ответственность.

Аваков добавил, что лично запретил пограничникам и полицейским применять оружие и силовые методы воздействия на участников массовых акций у границы.

У пункта пропуска Краковец на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© РИА Новости / Стрингер
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"Мы разделяли потоки, продумывали логистику и думали о безопасности собравшихся людей — прежде всего. Мы работали весь день на локализацию и предотвращение провокаций со столкновением сторонников и противников Саакашвили. Мы блокировали и задержали несколько десятков человек "спортивного телосложения", приехавших на границу устроить "махач". Провокация все же состоялась. Крови не было — хорошо… Но цена всему этому оказалась слишком высока", — сообщил глава МВД.

Аваков также обвинил Саакашвили и его сторонников в "атаке на базовые институции государства ради сиюминутных политических интересов", назвав их действия "преступными и безответственными".

"Буду бороться"

Оказавшись на территории Украины Саакашвили вместе с соратниками сел в автобус и уехал в Львов. Там он рассказал журналистам, чем планирует заниматься в ближайшее время.

"Дальнейших планов не имею, буду ждать жену и сына…буду бороться", — сказал бывший губернатор.

По словам Саакашвили, он также намерен защищать тех людей, которых обвиняют в незаконном пересечении границы.

"Политический цирк" как угроза для Порошенко

Михаил Саакашвили на контрольно-пропускном пункте Шегини на украинско-польской границе. 10 сентября 2017
© AP Photo / Monika Scislowska
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Эксперты считают, что скандал вокруг Саакашвили несет прямую угрозу действующей украинской власти. Так, директор Института новейших государств Алексей Мартынов считает, что сложившаяся ситуация может привести к смещению президента Петра Порошенко.

"Мы сейчас начинаем наблюдать такой цирковой сценарий свержения Порошенко. Понятно, что сам Саакашвили вряд ли будет номинирован на пост руководителя Украины: это был бы уже совсем перебор. Но как мотор, как таран он может быть использован, чтобы сменить власть", — пояснил Мартынов РИА Новости.

По его словам, реальным претендентом на власть является лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Мартынов также отметил, что "политический цирк" вокруг Саакашвили может быть организован с согласия его "кураторов в Вашингтоне".

Политолог Ростислав Ищенко в свою очередь отметил, что у Порошенко практически нет методов борьбы с Саакашвили.

Михаил Саакашвили в Варшаве. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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"Сейчас непонятно, что он может сделать. Начать из-за Саакашвили гражданскую войну на западе Украины? У Порошенко на это явно не хватит сил. Если бы у него были такие возможности, то Саакашвили просто не пустили бы на Украину. Выдворить его каким-то образом? Опять-таки непонятно — если уже впустили, то какими силами выдворять?" — сказал эксперт, добавив, что Порошенко может выправить ситуацию, лишь "сломив ситуацию в умах и лишив Саакашвили поддержки".

"Вопрос "кто кого?" должен решиться очень быстро. Я думаю, буквально в течение ближайших дней. Если за это время Порошенко не сможет что-то сделать с Саакашвили, то на сторону той группы, которая использовала Саакашвили в качестве тарана, начнут перебегать даже те, кто пока сохраняет президенту лояльность", — добавил Ищенко.

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