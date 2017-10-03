Глава Нобелевского комитета: нельзя лишить госсоветника Мьянмы премии мира

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

Мужчина из народности рохинджа вытаскивает ребенка из воды после пересечения границы Бангладеш-Мьянма через Бенгальский залив

СТОКГОЛЬМ, 3 окт – РИА Новости, Людмила Божко. Устав не позволяет лишить госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи премии мира, несмотря на жесткую критику, которой она подверглась в связи с ситуацией с мусульманами народности рохинджа, заявила председатель Норвежского нобелевского комитета Берит Реисс-Андерсен.

Лауреат Нобелевской премии, госсоветник и глава МИД Мьянмы Аун Сан Су Чжи, фактически являющаяся политическим лидером страны, подверглась критике со стороны мирового сообщества после обострения ситуации в штате Ракхайн и отказалась от участия в 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Сама Аун Сан Су Чжи утверждает, что стала жертвой "массовой дезинформации" вокруг событий в Мьянме.

"Это противоречит нашему уставу. Мы называем победителя за то, что этот человек или организация сделали на момент присуждения", — пояснила Радио Швеции SR Реисс-Андерсен.

Аун Сан Су Чжи стала обладателям награды в 1991 году, но смогла ее получить лишь 21 год спустя — в 2012, так как находилась под домашним арестом с 1989 по 2010 годы.

Требования о лишении Аун Сан Су Чжи премии подписали 400 тысяч человек, уточняет радио.

Глава Нобелевского комитета подчеркнула, что ситуация с рохинджа вызывает беспокойство, а действия нобелевского лауреата в подобных случаях могут повлиять на репутацию премии.

"Это дискредитирует награду, но не Нобелевскому комитету заниматься тем, чтобы подвергать цензуре или осуждать действия", — сказала она.

Ситуация на территории мьянманского западного штата Ракхайн, где компактно проживают мусульмане народности рохинджа, резко обострилась 25 августа, когда сотни боевиков движения "Араканская армия спасения рохинджа" совершили нападение на 30 опорных пунктов полиции. Из-за вспышки насилия погибли 414 человек. Согласно данным Международной организации по миграции (МОМ), количество беженцев рохинджа, пришедших из Мьянмы в Бангладеш, превысило 518 тысяч человек.