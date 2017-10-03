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В день всеобщей забастовки у мэрий каталонских городов пройдут митинги

Сюжет:
Референдум о независимости Каталонии (334)
11:4203.10.2017
(обновлено: 11:44 03.10.2017)
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© РИА Новости / Елена Шестернина Акция протеста перед зданием Национальной полиции в Барселоне, Испания. 2 октября 2017Акция протеста перед зданием Национальной полиции в Барселоне, Испания. 2 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина

БАРСЕЛОНА, 3 окт – РИА Новости. Националистические организации призвали в день "всеобщей забастовки" организовывать митинги у мэрий городов Каталонии в знак протеста "против действий правоохранительных органов Испании в ходе референдума" о независимости автономии.

Митинг в Барселоне после референдума о независимости
© РИА Новости / Елена Шестернина
Независимость Каталонии - вопрос времени, считает бывший глава области
Референдум о независимости, который не признают испанские власти и который еще до проведения был заморожен Конституционным судом страны, прошел в это воскресенье. На некоторых участках происходили столкновения между полицией и избирателями, есть раненые с обеих сторон. Правительство Испании обвиняет власти Каталонии в распространении недостоверной информации о пострадавших в ходе протестов. Националистические организации, добивающиеся отделения Каталонии от Испании, Omnium Cultural и Каталонская национальная ассамблея вечером воскресенья призвали 3 октября провести "общую забастовку".

Каталонская национальная ассамблея объявила, что митинги у мэрий каталонских городов пройдут в 18.00 (19.00 мск), говорится в сообщении организации. В Барселоне, правда, митинг состоится на площади Университета. Кроме того, они собираются провести митинг недалеко от школы Рамон Лул, одного из участков, где произошли столкновения между голосовавшими на референдуме и полицией. Запланирован также митинг студентов. Кроме того, пожарные отправятся к зданию представительства правительства Испании в Каталонии.

Сотрудники полиции задерживают участников столкновений у избирательных участков в ходе референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Марти Фрадера
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В Каталонии пройдет всеобщая забастовка против действий испанской полиции
В настоящее время на улицах Барселоны спокойно, однако метро, открывшееся в 6.30 утра, работало лишь до 9.30, вновь оно откроется в 17.00 и проработает до восьми вечера. Такси на улицах города есть, но некоторые таксисты также решили присоединиться к забастовке. Многие магазины закрыты.

Сотрудник одного из центров, где расположены несколько магазинов одежды, пояснил РИА Новости, что до сих пор не знает, какие именно магазины не будут работать. Сам он признался, что ходил голосовать 1 октября, что проголосовал за независимость, но в забастовке не принимает участие, поскольку "не хочет терять деньги".

Столкновения с испанскими полицейскими в Барселоне, Испания. 1 октября 2017
Каталонский депутат назвал безответственными действия власти на референдуме
Сотрудница отделения железнодорожной компании Renfe рассказала агентству, что ажиотажа по поводу замены билетов из-за внезапно начавшейся забастовки нет, однако некоторые люди вынуждены менять свои планы. Пригородные поезда в течение дня выполнят лишь треть обычного объема перевозок. Железнодорожная кампания Renfe отменила в общей сложности более 150 поездов дальнего следования и скоростных поездов AVE.

Сотрудники отелей рекомендуют туристам заранее решать вопрос о том, как добираться до аэропортов и вокзалов – впрочем, автобус от центральной площади Барселоны до аэропорта Сантс ходит.

Митинг в Барселоне после референдума о независимости Каталонии. 1 октября 2017
© РИА Новости / Елена Шестернина
"Противоречит конституции": ЕК назвала незаконным референдум в Каталонии
На референдуме о независимости 1 октября, в котором, по данным организаторов, приняли участие 2,2 миллиона из 5,3 избирателей автономного сообщества, 90% проголосовали за отделение Каталонии от Испании, сообщил женералитет. Правительство Испании не признает этот референдум, поскольку он противоречит решению Конституционного суда, кроме того, заявляет правительство, не были соблюдены минимальные требования к проведению голосования.

 

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