Греческие СМИ проводят очередную забастовку

АФИНЫ, 3 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. СМИ Греции по решению журналистских профсоюзов во вторник проводят очередную 24-часовую забастовку с требованием сохранить систему дополнительного социального страхования, прекратить нарушать трудовые и социальные права сотрудников средств массовой информации.

С 6 утра вторника до 6 утра среды не выходят выпуски новостей на радио и телевидении, не работает большинство сайтов.

До этого забастовка журналистов проходила неделю назад, 26 сентября.

Профсоюзы требуют сохранить профессиональный фонд соцстрахования — Единую журналистскую организацию дополнительного страхования и помощи EDOEAP. Благодаря этому фонду журналисты получали дополнительные пенсии, единовременную финансовую помощь в случае необходимости, медицинское обслуживание.

В последние годы финансового кризиса фонд переживает трудности, для его сохранения необходимы средства.