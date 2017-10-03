В Евросоюзе рассказали, за кем будет последнее слово при ратификации Brexit

БРЮССЕЛЬ, 3 окт — РИА Новости, Мария Князева. За Европарламентом будет последнее слово в вопросах ратификации договоренности о выходе Великобритании из Евросоюза, заявил главный переговорщик по Brexit от ЕС, член Еврокомиссии Мишель Барнье на пленарной сессии Европарламента в Страсбурге, трансляция которой ведется службами ЕС.

"Европарламент будет иметь последнее слово в момент ратификации", — сказал он.

Великобритания должна покинуть ЕС 29 марта 2019 года — спустя ровно два года после запуска Brexit, за который британцы проголосовали на референдуме в июне 2016 года.

В настоящее время Великобритания и ЕС ведут переговоры по условиям Brexit, процесс идет не быстро и со значительными трудностями. Предыдущий раунд переговоров о Brexit состоялся в Брюсселе на прошлой неделе. По его итогам стороны заявили о достижении определенного прогресса, но отметили, что в трех основных областях — обеспечение прав граждан, финансовые обязательства и отношения с Ирландией — некоторые вопросы остаются нерешенными. Следующий раунд переговоров состоится на следующей неделе в Брюсселе.