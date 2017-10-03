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Спустя сутки после стрельбы: Лас-Вегас возвращается к обычной жизни

Сюжет:
Стрельба у казино в Лас-Вегасе (105)
11:1603.10.2017
(обновлено: 11:36 03.10.2017)
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© REUTERS / Lucy NicholsonДевушка у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-ВегасеДевушка у отеля-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе
© REUTERS / Lucy Nicholson

ЛАС-ВЕГАС (штат Невада, США), 3 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Столица развлечений США — Лас-Вегас — спустя сутки после стрельбы, в результате которой погибли 59 человек и более 500 получили ранения, живет обычной жизнью: напряжение чувствуется в отеле, из окна которого преступник открыл огонь, но чем дальше от места бойни, тем больше в казино игроков.

Посетитель с браслетом музыкального фестиваля Route 91 Harvest на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе, США. 3 октября 2017
© REUTERS / Mike Blake
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Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале: 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по 20-тысячной толпе зрителей. Трагедия стала крупнейшим инцидентом со стрельбой в истории США.

Пэддок вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа. Он застрелился во время штурма номера, из которого он расстреливал людей. У Пэддока было 23 единицы стрелкового оружия, еще 19 "стволов" нашли в его доме в Меските.

Гостиница Mandalay Bay — огромное здание с более чем тремя тысячами номеров. На фасаде среди редких огоньков выделяется желтым светом номер с выбитым окном — именно оттуда Пэддок стрелял по людям, оказавшимся в ловушке на огороженной концертной площадке под открытым небом.

Полиция и медицинские службы на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
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В понедельник вечером в лобби отеля почти никого не было. Ежевечернее шоу отменили. В казино отеля площадью с полтора футбольных поля накурено и малолюдно: немногочисленные игроки сидели за "однорукими бандитами" и игровыми автоматами-лото, на нескольких столах шла вялая игра в рулетку и техасский холдем. Люди старались вести себя, как обычно, но веселья не наблюдалось. Впрочем, в соседнем казино "Луксор" людей было уже больше, а еще дальше, в "Экскалибуре", — уже толпы играющих. О стрельбе стараются не вспоминать. Только пассажиры трамвайчика, соединяющего три казино, показывают из окон на место бойни. "Что за чертов маньяк!" — в сердцах говорит один из посетителей.

© РИА Новости / Богдановский АлексейВыбитое стекло в окне, откуда велась стрельба по людям на фасаде отеля Mandalay Bay. 3 октября 2017
© РИА Новости / Богдановский Алексей
Выбитое стекло в окне, откуда велась стрельба по людям на фасаде отеля Mandalay Bay. 3 октября 2017

Местные власти призывают сдавать кровь для пострадавших. Вечером в понедельник в местном соборе прошла объединенная служба разных конфессий. Молились об упокоении погибших. В среду в городе ждут президента США Дональда Трампа, который намерен лично выразить горожанам сочувствие.

Люди ожидают на месте стрельбы на музыкальном фестивале в Лас-Вегасе. 2 октября 2017
© REUTERS / Las Vegas Sun/ Steve Marcus
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Как рассказал представитель отеля Mandalay Bay, открыта горячая линия, по которой могут звонить "все, кого напрямую затронула трагедия". Благодарность правоохранителям, которые штурмовали номер гостиницы с засевшим в нем преступником, высвечивается на рекламных экранах в гостинице. Здесь же призывы сдавать донорскую кровь. Вокруг гостиницы выставлены несколько нарядов полиции, их главная цель — не пускать никого к месту злополучного концерта, отгороженному за пару сотен метров. Как и везде в Лас-Вегасе, вокруг гостиницы и места преступления никто не ходит пешком, лишь проезжают редкие автомобили.

"Здесь сейчас пока нет никаких стихийных мемориалов или чего-то еще. Это все еще место недавнего преступления, ведется осмотр. Может быть, через пару дней такой мемориал появится", — пояснил РИА Новости один из полицейских.

Стрельба в Лас-Вегасе
© РИА Новости, Инфографика
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Стрельба в Лас-Вегасе
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В мире
Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Популярные комментарииВсе комментарии
The enigmatic lighthouse
а город подумал, ученья идут...
Писали, что его ликвидировали, а оказалось, что он застрелился сам...
Соболезнования всем друзьям и родственникам погибших.
11:29
03.10.2017
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