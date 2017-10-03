Спустя сутки после стрельбы: Лас-Вегас возвращается к обычной жизни

ЛАС-ВЕГАС (штат Невада, США), 3 окт — РИА Новости, Алексей Богдановский. Столица развлечений США — Лас-Вегас — спустя сутки после стрельбы, в результате которой погибли 59 человек и более 500 получили ранения, живет обычной жизнью: напряжение чувствуется в отеле, из окна которого преступник открыл огонь, но чем дальше от места бойни, тем больше в казино игроков.

Стрельба произошла в воскресенье вечером по местному времени на музыкальном фестивале: 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по 20-тысячной толпе зрителей. Трагедия стала крупнейшим инцидентом со стрельбой в истории США.

Пэддок вел огонь из автоматического оружия с 32-го этажа. Он застрелился во время штурма номера, из которого он расстреливал людей. У Пэддока было 23 единицы стрелкового оружия, еще 19 "стволов" нашли в его доме в Меските.

Гостиница Mandalay Bay — огромное здание с более чем тремя тысячами номеров. На фасаде среди редких огоньков выделяется желтым светом номер с выбитым окном — именно оттуда Пэддок стрелял по людям, оказавшимся в ловушке на огороженной концертной площадке под открытым небом.

© РИА Новости / Богдановский Алексей Выбитое стекло в окне, откуда велась стрельба по людям на фасаде отеля Mandalay Bay. 3 октября 2017 © РИА Новости / Богдановский Алексей Выбитое стекло в окне, откуда велась стрельба по людям на фасаде отеля Mandalay Bay. 3 октября 2017

В понедельник вечером в лобби отеля почти никого не было. Ежевечернее шоу отменили. В казино отеля площадью с полтора футбольных поля накурено и малолюдно: немногочисленные игроки сидели за "однорукими бандитами" и игровыми автоматами-лото, на нескольких столах шла вялая игра в рулетку и техасский холдем. Люди старались вести себя, как обычно, но веселья не наблюдалось. Впрочем, в соседнем казино "Луксор" людей было уже больше, а еще дальше, в "Экскалибуре", — уже толпы играющих. О стрельбе стараются не вспоминать. Только пассажиры трамвайчика, соединяющего три казино, показывают из окон на место бойни. "Что за чертов маньяк!" — в сердцах говорит один из посетителей.

Местные власти призывают сдавать кровь для пострадавших. Вечером в понедельник в местном соборе прошла объединенная служба разных конфессий. Молились об упокоении погибших. В среду в городе ждут президента США Дональда Трампа, который намерен лично выразить горожанам сочувствие.

Как рассказал представитель отеля Mandalay Bay, открыта горячая линия, по которой могут звонить "все, кого напрямую затронула трагедия". Благодарность правоохранителям, которые штурмовали номер гостиницы с засевшим в нем преступником, высвечивается на рекламных экранах в гостинице. Здесь же призывы сдавать донорскую кровь. Вокруг гостиницы выставлены несколько нарядов полиции, их главная цель — не пускать никого к месту злополучного концерта, отгороженному за пару сотен метров. Как и везде в Лас-Вегасе, вокруг гостиницы и места преступления никто не ходит пешком, лишь проезжают редкие автомобили.

"Здесь сейчас пока нет никаких стихийных мемориалов или чего-то еще. Это все еще место недавнего преступления, ведется осмотр. Может быть, через пару дней такой мемориал появится", — пояснил РИА Новости один из полицейских.