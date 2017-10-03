В Германии появятся билингвальные школы с изучением русского языка

МОСКВА, 3 окт – РИА Новости. Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) участвует в разработке межправительственного соглашения с Германией о создании там билингвальных школ с изучением русского языка, сообщил глава агентства Игорь Баринов.

Во вторник в Москве проходит форум диалог "Языковая политика: общероссийская экспертиза", организованный Федеральным агентством по делам национальностей. Ученые-филологи, преподаватели русского языка и языков мира собрались, чтобы выработать предложения по созданию оптимальных условий для сохранения и развития языков народов России, организации образовательного процесса для формирования общероссийской гражданской идентичности с учетом языковой ситуации в регионах РФ.

Выступая на пленарном заседании, Баринов напомнил, что в период 90-х годов прошлого века, по разным подсчетам, более двух миллионов русских немцев уехали в Германию. "Это огромная масса людей, которые вместе с языком должны сохранить исторические и культурные корни, которые были заложены в России. Это тоже важнейшая задача, с которой мы сейчас работаем. На сегодняшний момент в той же Германии нет ни одной полноценной билингвальной школы, хотя, к примеру, есть десятки греческих. Не сохранив там русский язык, мы просто потеряем этих людей, они ассимилируются, и, к сожалению, во втором-третьем поколении теряют русский язык", — сказал Баринов.

"Мы готовим новое межправсоглашение (России и Германии – ред.). И немецкая сторона идет на то, чтобы такие билингвальные школы с изучением русского языка создавать в Германии. Теперь слово за нашей стороной – Российской Федерацией", — добавил глава ФАДН.