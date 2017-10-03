Во Львове возбудили дело из-за пожара в помещении "дочки" Сбербанка

КИЕВ, 3 окт — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в связи с пожаром в помещении "дочки" Сбербанка во Львове, сообщила во вторник пресс-служба управления Национальной полиции Украины во Львовской области.
"По факту возбуждено уголовное производство по части второй статьи 194 Уголовного кодекса Украины ("умышленное уничтожение или повреждение имущества")", — говорится в сообщении полиции, размещенном в Facebook. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.