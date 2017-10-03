Независимость Каталонии - вопрос времени, считает бывший глава области

РИМ, 3 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Обретение Каталонией независимости является вопросом времени, заявил бывший президент женералитета (правительства автономной области) Артур Мас.
По его словам, сейчас "мы являемся частью испанского государства, но это вопрос времени".
"Обретя независимость, мы продолжим искать диалога с Мадридом и Брюсселем", — сказал Мас, отметив, что сейчас диалог с испанским правительства не ведется.
Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, еще до голосования Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По предварительным данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, что составило порядка 2,3 миллиона человек. Всего, согласно данным правительства Каталонии, избирательным правом могли воспользоваться около 5,3 миллиона человек. На некоторых участках изымали документы, происходили столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали сотрудники правоохранительных органов.