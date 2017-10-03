Независимость Каталонии - вопрос времени, считает бывший глава области

РИМ, 3 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Обретение Каталонией независимости является вопросом времени, заявил бывший президент женералитета (правительства автономной области) Артур Мас.

"Воскресенье стало днем, когда испанское государство потеряло Каталонию с точки зрения эмоций и в том, что касается совместного проекта… Мы увидели, как два миллиона человек были готовы к тому, чтобы быть избитыми ради защиты урн и бюллетеней", — заявил он в интервью итальянской газете La Stampa

По его словам, сейчас "мы являемся частью испанского государства, но это вопрос времени".

"Обретя независимость, мы продолжим искать диалога с Мадридом и Брюсселем", — сказал Мас, отметив, что сейчас диалог с испанским правительства не ведется.

"Для его начала от нас требуют сдаться и оставить политические инициативы, которые мы вели эти годы", — сказал бывший каталонский лидер.

Прошедший в воскресенье референдум о независимости автономии Мадрид назвал незаконным, еще до голосования Конституционный суд страны "заморозил" его проведение. По предварительным данным властей региона, за отделение Каталонии от Испании высказались 90% проголосовавших, что составило порядка 2,3 миллиона человек. Всего, согласно данным правительства Каталонии, избирательным правом могли воспользоваться около 5,3 миллиона человек. На некоторых участках изымали документы, происходили столкновения с полицией. По данным министерства здравоохранения Каталонии, в результате столкновений пострадали 893 человека. В МВД Испании заявили, что в ходе беспорядков пострадали сотрудники правоохранительных органов.